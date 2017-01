Melanie C apre ad una reunion delle Spice Girls in futuro ma Victoria nel mentre contesta le GEM.

Mel C ha dato nuove speranze ai fan delle Spice Girls accennando che ci potrebbe essere una reunion ad un certo punto in futuro.

La girl band degli anni 90′ aveva celebrato il suo 20° anniversario lo scorso anno (2016), ed era stato previsto che si sarebbero ricomposte per l’occasione. Tuttavia, i piani fallirono, ed ora cantano insieme solo Geri Horner, Emma Bunton e Melanie Brown, che però si fanno chiamare GEM.

Ma anche se aveva detto no a questa reunion, Mel C non esclude che in futuro potrebbe riunirsi alle Spice.

Quando le è stato chiesto se lei direbbe di sì ad una reunion in futuro, Mel ha risposto: “Forse!”

Tuttavia, la 43 enne cantante ha anche ammesso che trova frustrante quando la gente gli fa sempre la stessa domanda.

“C’è stata speculazione (circa una reunion) da quando Geri ha lasciato nel 1998. L’anno scorso era il 20° anniversario e sarebbe stata l’occasione perfetta, ma semplicemente non ha funzionato. Forse ad un certo punto qualcosa accadrà”.

Ma questo potrà essere difficile considerando le recenti notizie su Victoria Beckham, che non ha accettato le GEM. L’ex cantante ha lanciato un’azione legale per fermare le restanti Spice Girls a cantare i successi classici del gruppo.

Secondo il quotidiano The Sun della Gran Bretagna, Victoria, conosciuta come Posh Spice durante i suoi giorni da pop star, si rifiuta di lasciare che le sue ex compagne di band cantino i brani che ha scritto anche lei.

Una fonte avrebbe detto al giornale che l’ex cantante ha usato “lettere legali aggressive” per fermare Mel B, Geri ed Emma.

Tuttavia, i rappresentanti di Victoria hanno negato queste affermazioni dicendo a Metro.co.uk: “Nessuna lettera è stata inviata ai legali, questa storia viene ora gestita legalmente dall’avvocato di Victoria”.