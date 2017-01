Paris Jackson: “Sono stata violentata da un anziano ed ho tentato più volte il suicidio”.

In un’intervista per Rolling Stone, la diciottenne Paris ricorda di essere stata violentata da un vecchio “sconosciuto” quando aveva 14 anni.

“Non voglio dare troppi dettagli”, ha spiegato alla rivista. “Ma non è stata una buona esperienza per tutti, ed è stato davvero difficile per me, e, fino ad ora, non l’avevo mai detto a nessuno.”