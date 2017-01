Ed Sheeran a Torino il 17 marzo 2017. Clicca qui per info e biglietti.

Ed Sheeran ha annunciato i concerti per il Divide Tour e c’è anche una data italiana.

Il cantante di “Shape of You” ha annunciato questa mattina il primo lotto di date del suo prossimo “÷” (Divide) tour mondiale!

Nelle prime tappe confermate c’è il debutto proprio in Italia, nella città di Torino, presso il Pala Alpitour (Ex Palaolimpico), il giorno 17 marzo 2017, un venerdì. Se siete scaramantici ed avete paura di perdere i biglietti per venerdì 17, vi consigliamo di acquistarli dal momento in cui verranno messi in vendita, e cioè dal 2 febbraio 2017, alle ore 11:00.

Li potete acquistare tramite il circuito Live Nation.

Marzo

Fri 17 Italy Turin Pala Alpitour

Sun 19 Switzerland Zurich Hallenstadion

Mon 20 Germany Munich Olympiahalle

Wed 22 Germany Mannheim SAP-Arena

Thu 23 Germany Cologne Lanxess Arena

Sun 26 Germany Hamburg Barclaycard Arena

Mon 27 Germany Berlin Mercedes Benz Arena

Thu 30 Sweden Stockholm Ericsson Globen

Aprile

Sat 1 Denmark Herning Jyske Bank Boxen

Mon 3 The Netherlands Amsterdam Ziggo Dome

Tue 4 The Netherlands Amsterdam Ziggo Dome

Wed 5 Belgium Antwerp Sportpaleis

Thu 6 France Paris Accor Hotels Arena

Sat 8 Spain Madrid WiZink Center

Sun 9 Spain Barcelona Palau San Jordi

Wed 12 Ireland Dublin 3 Arena

Thu 13 Ireland Dublin 3 Arena

Sun 16 Scotland Glasgow The SSE Hydro

Mon 17 Scotland Glasgow The SSE Hydro

Wed 19 UK Newcastle Metro Radio Arena

Thu 20 UK Newcastle Metro Radio Arena

Sat 22 UK Manchester Arena

Sun 23 UK Manchester Arena

Tue 25 UK Nottingham Motorpoint Arena

Wed 26 UK Nottingham Motorpoint Arena

Fri 28 UK Birmingham Barclaycard Arena

Sat 29 UK Birmingham Barclaycard Arena

Maggio

Mon 1 UK London The O2

Tue 2 UK London The O2