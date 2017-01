Hailey Baldwin è il nuovo volto della campagna H&M Denim.

L’ex fidanzata di Justin Bieber, Hailey Baldwin, è il nuovo volto della società di moda H&M, per la campagna denim.

Hailey, che è la figlia dell’attore Stephen Baldwin, ha lavorato con il fotografo Cass Blackbird alla sua seconda collaborazione con l’azienda. Lo scorso anno (2016), la 20 enne aveva lavorato con i designer del marchio di moda per una linea ispirata al Coachella Festival.

La partnership di Hailey arriva mesi dopo che la modella ha lanciato la sua prima collaborazione di design nel mese di luglio (16). Hailey ha collaborato per la creazione di una collezione con il marchio australiano The Daily Edited. La stella della moda aveva anche fronteggiato la campagna #theHAILEYedited, ed ha ammesso che lavorare per loro è stato come un sogno.

La star, che ha lavorato per Guess e Tommy Hilfiger, ha parlato anche della sua vita personale: