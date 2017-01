Una Juventus schiacciasassi ha la meglio sul Milan, conquistando il pass per le semifinali.

La Juventus dal nuovo volto, griffato “4-2-3-1”,piace e convince. I bianconeri superano il Milan per 2-1 e conquistano il pass per le semifinali di coppa Italia, dove affronteranno, in doppia sfida, il Napoli di Maurizio Sarri.

Prova monumentale della Vecchia Signora, che soprattutto nel primo tempo, annichilisce i rossoneri, completamente in balia delle folate offensive dei padroni di casa. La banda di Allegri appare ben organizzata tra i reparti, impenetrabile in difesa e particolarmente pungente in avanti dove riesce a creare più di un semplice pericolo dalle parti di Donnarumma. Nella ripresa, invece, lo smalto e la verve di Dybala e compagni sarà meno esaltante, a tal punto che il diavolo tenterà di acciuffare un clamoroso pareggio, ma dopo esser rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Locatelli, scalare l’Everest tinto di bianconero sia stato alquanto impossibile.

La gara vede subito la Juventus padrona del campo a tal punto da passare in vantaggio al 10’ minuto: Asamoah si invola sulla corsia di sinistra e lascia partire un cross indirizzato al limite dell’area, dove Cuadrado effettua un astuto colpo di tacco che mette fuori causa Antonelli, favorendo l’accorrente Dybala che si coordina al volo, trafiggendo Donnarumma. I bianconeri non si accontentano e pigiano il piede sull’acceleratore. Al 21’ Kucka commette un fallo al limite dell’area ai danni di Asamoah. Per il direttore di gara Irrati non ci sono dubbi e decreta un calcio di punizione a favore della Vecchia Signora. Dalla mattonella predestinata si presenta Pjanic che prende le misure e calcia in maniera impeccabile, superando la resistenza dell’estremo difensore rossonero, non esente completamente da colpe. Due a zero per la Juventus e Milan messo in un angolo.

La banda di Allegri non demorde, sfiorando il tris: Higuain si libera all’interno dell’area e calcia verso la porta, Donnarumma respinge ma Khedira è pronto nel ribadire in rete con un comodo tap-in. In questa circostanza, il signor Irrati ferma tutto per posizione di fuorigioco del centrocampista tedesco. Termina così un primo tempo di totale marca juventina. Nella ripresa i rossoneri mostrano tutt’altro piglia e rinnovata verve tant’è che accorciano le distanze al 53’ con Bacca, abile ad approfittare di una palla servitagli inavvertitamente da Khedira, proteso ad anticipare al limite Bertolacci, l’attaccante colombiano si coordina dall’interno dell’area, indirizzando il fendente verso lo specchio della porta con Neto battuto. Trascorre appena un minuto e al 54’ Locatelli commette un’entrata fallosa ai danni di Dybala. L’arbitro Irrati vede tutto ed estrae il secondo cartellino giallo, che vuol dire espulsione, per il giovane centrocampista rossonero. Milan in dieci e Juventus che torna nuovamente a rendersi pericolosa. È Mandzukic ad andare vicino al tris, prima su cross di Pjanic e poi di Cuadrado, ma in entrambe le occasioni la palla termina di pochi centimetri a lato. A seguire è il turno proprio del centrocampista bosniaco, autore del goal del raddoppio, che si coordina in semigirata su assist di Cuadrado ma la sfera sorvola di poco la traversa. L’ultima chance della gara è di firma rossonera con il neo arrivato Deulofeu, il quale si invola sulla corsia di sinistra, entra in area ma la sua conclusione angolata non sorprende Neto, abile nel proteggere il primo palo. Termina così una sfida ben interpretata da entrambe le compagini, che ha visto i padroni di casa dominare in maniera indisturbata nei primi quarantacinque minuti, per poi subire il tentativo di riscossa rossonero, giunto però tardi e con l’handicap di disputare buona parte della ripresa aggravati dall’inferiorità numerica.

I bianconeri vendicano ,in questa maniera, la sconfitta rimediata in campionato e il ko in finale di Supercoppa Italiana, dove in entrambe le situazioni fu la banda di Montella ad avere la meglio. Ai microfoni dei giornalisti, Massimiliano Allegri, applaude la prestazione dei suoi ragazzi. A suo avviso la prima frazione di gioco sia stata interpretata in maniera esemplare, con i bianconeri assoluti dominatori del campo. Poi nella ripresa la stanchezza ha iniziato a prendere il sopravvento ed anche gli avversari hanno tentato il forcing necessario per giocarsi le residue chance di qualificazione. Per il tecnico livornese procede con fiducia ed ottimi risultati questo nuovo trend che vede la sua squadra schierarsi con un “4-2-3-1” di grande qualità e sacrificio in cui tutti i calciatori in campo si aiutano a vicenda tra compiti offensivi e di ripiegamento. Per quanto riguarda il passaggio del turno, Allegri dichiara che approdare in semifinale sia un traguardo di prestigio, in quanto la Vecchia Signora punti alla conquista della terza Coppa Italia consecutiva, evento che rappresenterebbe un record visto che nessuna squadra sia mai riuscita in questa impresa. Vincenzo Montella, invece, non può far altro che ammettere la sconfitta. L’aeroplanino afferma che nel secondo tempo la sua squadra abbia avuto una reazione consistente, peccato per l’espulsione di Locatelli, che ha penalizzato il tentativo di rimontare il doppio svantaggio. Secondo l’allenatore campano, il giovane centrocampista rossonero ha commesso una grave ingenuità da cui dovrà prendere insegnamento.

Per il resto c’è ben poco da dire se non rivolgere i complimenti ad una Juventus cannibale che nel primo tempo non ha dato tregua alla propria squadra, palesando a pieno una spiccata superiorità dal punto di vista qualitativo. Il momento del Milan non è certo dei più brillanti, dopo la conquista della Supercoppa Italiana, nelle gare successive ha puntualmente sofferto nei primi quarantacinque minuti, rimettendosi in carreggiata nella ripresa, anche se contro il Napoli e per l’appunto la Juventus tale situazione non si è concretizzata. Infine, sulla cessione di Niang al Watford, Montella afferma che il calciatore stava vivendo una preoccupante fase di involuzione e appariva oramai fuori dagli schemi dell’aeroplanino, motivo per cui, cambiare aria, per l’attaccante esterno francese, fosse diventato quasi obbligatorio. Per quanto riguarda nuovi possibili innesti, il tecnico campano esclude che ci siano, anzi il suo obiettivo è quello di inserire a pieno Deulofeu per far leva sulla sua freschezza e frizzantezza.