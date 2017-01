La nuova canzone di Alicia Keys “That’s What’s Up” è un regalo per i fan.

Grazie signora Keys.

Ieri, 25 gennaio, la stella dell’R&B Alicia Keys ha compiuto 36 anni ed invece che aspettare un regalo dai fan, a voluto farlo lei, regalando la cosa che fa felice le persone, cioè la sua musica. Ha caricato una nuova canzone chiamata “That’s What’s Up“.

Il brano dura 3 minuti ed è disponibile per il download tramite SoundCloud. Inoltre Alicia ha messo un’anteprima di quello che potrebbe essere il video musicale vintage per il brano.

Per quanto riguarda la canzone, Alicia Keys condivide letteralmente la sua testimonianza: “Voglio ringraziarti per tutto l’amore che, di volta in volta, mi ha sollevato verso l’alto. Non riuscirai mai a deludermi, ma ora l’hai fatto”…canta Alicia nel brano che potete ascoltare qui sotto.