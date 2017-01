Shia LaBeouf è stato arrestato in seguito ad una rissa. Protestava contro Trump.

Shia LaBeouf è stato arrestato dopo una rissa nella sua campagna anti-Trump.

L’attore di ‘Disturbia’ è stato preso in custodia dalla polizia in seguito ad una rissa in cui era coinvolto durante una protesta contro Donald Trump, nella città di New York, Mercoledì (25.01. 17).

Un video tratto dal Museo del Moving Image mostra il 30 enne attore mentre viene arrestato nello sfondo del filmato.

Anche se non è chiaro esattamente il motivo per cui Shia è stato arrestato, un precedente video dell’evento mostrava un uomo che si avvicina l’attore e lo ha abbracciato prima di gridare: ”Hitler non ha fatto nulla di male”.

La stella di ‘Transformers’ ha spinto il ragazzo senza nome prima che la fotocamera si è spostata verso un’altra parte.

Un manifestante ha detto a TMZ: ”Ha preso un colpo per noi. C’erano tutti questi nazisti qui, è uscito ed ha cercato di proteggerci.”

La protesta è continuata in assenza dell’attore, che è accusato per reato di aggressione. Qui sotto il video e ci scusiamo in anticipo per il linguaggio forte usato dai manifestanti.