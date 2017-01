Ascolta So Good di Zara Larsson e leggi la nostra analisi sul brano.

Zara Larsson rilascia il suo nuovo singolo So Good insieme a Ty Dolla Sign.

Una settimana dopo il debutto dal vivo in Svezia, Zara Larsson ha pubblicato la versione in studio del suo nuovo singolo “So Good“. Si tratta di una collaborazione con Ty Dolla Sign che sarà inclusa nel prossimo album di debutto internazionale della cantante pop svedese.

“So Good” può essere ascoltato in streaming attraverso Spotify e sarà su iTunes a partire da domani.

Come previsto, non c’è molta differenza tra la versione dal vivo e quella in studio. La voce di Zara è esattamente la stessa, la melodia è la stessa, ed anche la produzione che sentiamo è quella. La sua band e lei si sono comportati egregiamente in live. Cosa c’è di nuovo allora? Beh, nella versione dal vivo mancavano i versi rap di Ty Dolla Sign che in questo caso sono presenti nel ponte. Diciamo che “però” l’artista aggiunge davvero poca qualità al brano.

So Good è un buon brano per Zara ma non sarà in grado di uccidere le classifiche come il brano Lush Life, per fare un esempio. Non si tratta di un passo in avanti per la Larsson, che comunque ha realizzato così tante hit che puo’ meritarsi anche un piccolo passo falso. La cover però è So Good davvero…lei è sempre bellissima. Ascoltate il singolo qui sotto.