La voce di Dua Lipa fa la differenza in Scared To Be Lonely, il nuovo singolo di Martin Garrix.

Ecco la versione studio del singolo di Martin Garrix insieme a Dua Lipa intitolato Scared To Be Lonely.

Il DJ olandese ha suonato questa nuova canzone in uno dei suoi spettacoli non molto tempo fa, quindi avevamo già sentito “Scared To Be Lonely“, ma volevamo ancora la versione in studio per apprezzare la bellissima voce di Dua Lipa e siamo stati accontentati.

Martin Garrix ha finalmente rilasciato il suo nuovo singolo oggi. Puoi ascoltarlo in streaming ora attraverso Spotify e volendo, potrai acquistarlo su iTunes da domani.

Che dire della voce di Dua Lipa? Bellissima, le sue stringhe sono di spessore e la produzione EDM di Martin si addice bene a questa sua vocalità.

Una combinazione eccezionale che sicuramente trionferà nelle classifiche musicali… siete pronti a ballare?