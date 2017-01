Giorgia urla contro una società contorta nel video per Vanità, il suo nuovo singolo da Oronero.

Giorgia ha pubblicato il video per Vanità.

Dopo aver scritto un messaggio per ricordare le vittime dell’Hotel devastato da una valanga non molti giorni fa…

Comunque non ci sono parole, terremoto e neve poi le valanghe, il nostro territorio che cede su persone come noi che viviamo solo un pò più in là. La disperazione negli occhi di chi ha perso tutto e di chi cerca i figli i fidanzati i fratelli, gli amici. Tra le immagini di tragedia e lutto, qualcuno oggi è stato salvato, anche alcuni bambini, altri mancano, ma la speranza si riaccende per chi aspetta, e da lontano, anche se non serve a molto, siamo in tanti oggi ad aspettare con angoscia e compassione. Serve gente che conduca e pensi e provveda al presente e al futuro della nostra terra del nostro popolo con la stessa volontà, lo stesso coraggio, il valore e l’onestà di quelle persone che stanno adesso scavando senza sosta alla ricerca di sopravvissuti.

…. la cantante italiana Giorgia ha presentato il video musicale per il nuovo singolo estratto dall’album “Oronero“. Il brano in questione è “Vanità“. Il brano in questione è entrato in rotazione radiofonica 26 giorni fa, il 1 gennaio del 2017, ed oggi abbiamo potuto gustare il music video che servirà per la promozione del brano.

Vanità è un brano scritto dalla stessa Giorgia, che in questo caso condanna la società che privilegia il giudizio piuttosto che il dialogo, ma anche verso il modo di pensare molto superficiale della nuova era.

“Che strana la gente, che mentre si odia non si pente. Niente è importante, più del potere in questa civiltà,” canta Giorgia nel brano Vanità.

Per scegliere il secondo singolo, Giorgia si è affidata ai propri fan, e questo è il brano preferito dai suoi ascoltatori. Il testo mi piace perché rispecchia un po’ la realtà dei giorni nostri ed anche la parte musicale che ben si condensa con la voce unica della cantante. Forse ho preferito questo singolo ad Oronero, brava Giorgia. Guardate qui sotto il video musicale diretto da Cosimo Alemà.