Martin Garrix & Dua Lipa nudi in doccia nel video per Scared to Be Lonely.

Video sensual per Martin Garrix e Dua Lipa.

Come vi avevamo annunciato ieri nell’analisi del brano, oggi sarebbe uscito ufficialmente il singolo “Scared By Lonely” del producer Olandese Martin Garrix, ma quello che non ci aspettavamo era il video musicale che però ora è qui e siamo pronti a godercelo.

Il brano da alta classifica è una collaborazione con la grande cantante Dua Lipa, che dopo No Lie con Sean Paul, compare anche in quest’altra potenziale hit. Altri due ottimi brani da inserire in un già corposo curriculum, brava…non c’è che dire.

Come dicevamo, in data odierna è stato pubblicato anche il video diretto da Blake Claridge, che accompagna il brano al day one negli store digitali. Che dire della clip? Molto sensuale e che ci fa vivere una bella chimica amorosa tra i due. Ma stanno insieme? E’ un video molto misterioso perché la telecamera non ci fa capire esattamente se la persona che sta nella doccia nudo con Dua Lipa è Martin Garrix, ma crediamo proprio che sia lui. I due si riempiono di coccole anche se c’è anche una terza ragazza nel video… che potete vedere qui sotto.