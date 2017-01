Missy Elliott ritorna nel 2017 con un video top per I’m Better, ma il brano lascia un po’ a desiderare.

Sempre in forma Missy Elliott?

La rapper ha scelto il 27 gennaio 2017 come data del suo ritorno. Due anni dopo “W.T.F“, Missy è tornata con un nuovo singolo che si chiama “I’m Better”, una collaborazione con il collega MC Lamb.

La canzone è uscita insieme ad un video musicale pubblicato su VEVO.

Il settimo album in studio della Elliott e a lungo rimandato, dovrebbe uscire nel 2017, dato che questo primo brano è di buon auspicio.

Ve lo dico subito, la canzone non è nulla di che ma il video musicale ufficiale è sorprendente. La clip è davvero ben fatta ma avrebbero dovuto usare un’altra canzone. Spero che le altre “prossime” dell’album saranno migliori, altrimenti non sarà un gran ritorno per Missy.

Missy semplicemente non gioca quando si tratta della sua immagina. Molto belle le coreografie e gli effetti visivi. Davvero un bel video, ma forse sprecato per questo singolo. Tutto qui. Guardate il nuovo film della Elliott qui sotto.