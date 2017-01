Niall Horan divide i fan con il suo nuovo look. Si è fatto moro?!

Niall Horan ha stordito i fan con i suoi capelli castani appena tinti.

La stella degli One Direction ha messo in mostra delle ciocche bionde per diversi anni e soprattutto da quando ha iniziato la carriera musicale con la famosa boy band. Ma, quando ha frequentato il Larry King Hairdressing Salon nella giornata del 25 gennaio 2017, ha mostrato una chioma di capelli marrone scuro.

I capelli del 23 enne cantante sono stati abilmente disegnati e si sposano perfettamente la barba. Niall ha completato il suo nuovo look vestendo un paio di jeans casual, una t-shirt grigia ed una giacca denim rifilata.

Mentre Niall sembrava raggiante di gioia, molti fan non l’hanno pensata allo stesso modo.

Già nel 2012 circolava la voce che Niall avrebbe voluto cambiare i suoi capelli da biondi a neri, ma il capo degli One Direction, Simon Cowell, gli impedì di farlo.