Guarda ZAYN & Taylor Swift nel video per I Don’t Wanna Live Forever.

In stile noir.

Ecco come da programma il video per I Don’t Wanna Live Forever, il singolo di Zayn Malik con la bravissima Taylor Swift…. il brano l’avevamo già analizzato qui, ed ora ci occupiamo del video musicale, che ha debuttato il 27 gennaio 2017.

La canzone intitolata “I Don’t Wanna Live Forever” si conferma come il tema principale del prossimo film americano erotico/romantico “Cinquanta sfumature di nero“, diretto da James Foley.

Il film non sarà granché, ma vanta una bella colonna sonora, dove è incluso anche questo brano, che però non è ai livelli del pezzo di Ellie Goulding dell’anno scorso o The Weeknd per fare un esempio.

Il film uscirà il 10 febbraio 2017 ed il video musicale ufficiale, che è stato diretto da Grant Singer e prodotto da Saul Germaine, è stato pubblicato oggi, così da creare un’attesa migliore per il film.

La clip sa molto di film noir, ed all’inizio ci mostra solo Zayn adocchiato da paparazzi e verso la metà arriverà anche Taylor vestita in modo sensuale. I due si incontreranno poche volte durante il video, quindi non aspettatevi nessun fare amoroso in stile Cinquanta Sfumature. E’ una clip carina ma senza tante pretese.