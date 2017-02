Jesy Nelson vittima di photoshop nel video per Touch? I fan si lamentano.

Le Little Mix sono sulla cresta dell’onda con il popolare secondo singolo, Touch, estratto dal loro ultimo album, Glory Days, ma il gruppo ha affrontato la furia dei fan per via dell’aspetto di Jesy Nelson nel video. Alcuni beniamini credono che il regista del video ha inutilmente photoshoppato un quarto del quartetto.

Il video è stato girato da Director X and Parri$ Goebel e molte persone si sono affrettate a notare che Jesy appare più sottile rispetto alla sua figura normale.

Molti hanno usato Twitter per schermare le parti del video ed evidenziare la manipolazione della figura di Jesy.

Nel video, il quartetto balla intorno ad una serie di linee orizzontali ed in questa parte si nota il ritocco perché le linee sono deformate intorno a Jesy.

Jesy is as perfect as the other girls, but I don’t understand why they still photoshop her…Looks like there’s an aura on her in #TouchVideo pic.twitter.com/PRLwfvsgT7

— Diego (@diego_albarello) 28 gennaio 2017