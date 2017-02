Isola dei Famosi 2017: Ceccherini conquista tutti già dopo la prima puntata.

L’attore Massimo Ceccherini è già trend su Twitter con i fan del programma tutti affezionati al comico Toscano.

I naufraghi sono bloccati da due giorni causa forte pioggia ed iniziano a brontolare, soprattutto Samantha De Grenet, ma la Marcuzzi bacchetta la donna dicendo che non dovrebbero lamentarsi perché ci sono persone che stanno peggio di loro, che invece possono mangiare e bere.

L’eroe della piccola prima puntata è stato Massimo Ceccherini, che prima ha ironizzato che tra tutti i bei ragazzi/e era l’unico con la pancetta mostrandola a tutta l’Italia e poi ha scherzato con la moglie presente in studio facendo finta di non ricordarsi la data del matrimonio ed invitando Mediaset ad organizzare le nozze. E’ sicuramente il protagonista più interessante e forse l’unico che riesce a dare qualcosa in più allo show. Se ne sono accorti anche i fan del programma, che hanno già apprezzato la comicità del buon Massimo.

L’Isola dei Famosi tornerà domani con la prima puntata vera e propria. Leggi qui sotto i tweet degli italiani su Massimo Ceccherini:

Spegniamo tutto e lasciamo una telecamera fissa su #Ceccherini vi prego ❤#isola — Isabella Benanti (@Isabellax86) 30 gennaio 2017

Partono le scommesse sulla permanenza di #ceccherini all’ #isola. La bestemmia è data a 1.18 — Dalila (@Gnalila) 30 gennaio 2017

#Ceccherini che fa vedere la pancia in diretta nazionale #isola — Fabio A. (@Fabio_A88) 30 gennaio 2017

Chissà se per domani #Ceccherini sarà ancora in gioco oppure squalificato per aver tirato un bestemmione. Ho forti dubbi! #Isola — Pier S. Berlusconi (@PierSilvio__B) 30 gennaio 2017

Sono andato alla Snai: l’espulsione di #Ceccherini per bestemmie non è manco quotata. #isola #isoladeifamosi — SOCIAL Patico (@NathanDelMare) 30 gennaio 2017

#ceccherini che cerca di ottenere un matrimonio gratis è già il vincitore dell’ #Isola — Tontolina1984 (@tontolina1984) 30 gennaio 2017

#isoladeifamosi allora sia chiara una cosa,Massimo #Ceccherini deve arrivare in finale.Se je parte qualche madonna chiudeteje er microfono — ❤️FORZAMAGICAROMA (@Valer10ASR83) 30 gennaio 2017

#isola Ditemi dove devo votare per mandare #Ceccherini in finale!! — Valentina Seminara (@ValeS_em) 30 gennaio 2017