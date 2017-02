Quello che c’è da sapere sulla colonna sonora di La Bella e La Bestia.

Una ricca colonna sonora.

Sappiamo tutti che Emma Watson canterà le canzoni con la propria voce – ecco una piccola anteprima – nel prossimo ed altamente atteso remake del classico Disney “La Bella E La Bestia“… ma chi sarà presente nella colonna sonora ufficiale?

Il nuovo ed ultimo trailer pubblicato oggi – guardalo qui – ha detto che Ariana Grande e John Legend forniranno un duetto per la colonna sonora, che uscirà il 10 marzo 2017, sei giorni prima dell’uscita del film nelle sale italiane, cantando la canzone dal titolo “Beauty & The Beast“, prodotta da Ron Fair, e che sarà presente come traccia nei titoli di coda. Il video musicale, che è diretto da Dave Meyers sarà rilasciato nelle prossime settimane.

La potente e famosa ballata è stata scritta da Alan Menken ed Howard Ashman, ed ha raccolto un Grammy, un Oscar ed un Golden Globe quando è uscita nel 1991. Era stata originariamente eseguita da Céline Dion e Peabo Bryson.

Inoltre, l’album della colonna sonora sarà caratterizzato da tre nuove canzoni da Menken e Tim Rice. La cantante canadese Céline ha confermato la sua partecipazione nella colonna sonora di La Bella e la Bestia con un nuovo brano originale intitolato “How Does a Moment Last Forever“. Non vediamo l’ora di sentire tutti i pezzi.