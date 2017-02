Kanye, Drake e Bieber snobbano i Grammy Awards 2017. Ecco perché non parteciperanno.

Frank Ocean ha già confermato che salterà i premi musicali di quest’anno.

Kanye West, Drake e Justin Bieber non parteciperanno ai Grammy Awards del prossimo mese, nonostante le candidature multiple di ognuno.

Sia Bieber che Drake non trovano i premi “idonei o rappresentativi, soprattutto quando si tratta di giovani cantanti”, secondo fonti di TMZ.

Mentre West non sarà presente perché ha ricevuto 21 Grammy, ma quando era testa a testa contro un cantante bianco, non ha mai vinto.

Il rapper ha già minacciato di boicottare il Grammy se Frank Ocean non sarà nominato ed ha criticato i premi in passato per la loro mancanza di diversità.

Tuttavia, Ocean stesso ha scelto di astenersi dai premi di quest’anno non presentando il suo ultimo album ‘Blonde’ a titolo oneroso.

“Questa istituzione ha sicuramente una nostalgica importanza. Semplicemente non rappresenta molto bene le persone che vengono dal mio paese,” ha spiegato, in un’intervista al New York Times.

“Credo che l’infrastruttura del sistema di assegnazione, il sistema di nomina e sistema di screening sia datato”, ha aggiunto.

Gli album di Bieber e Drake sono entrambi candidati al premio per Album dell’anno. Drake ha ricevuto otto nomination in totale, mentre West cinque e Bieber quattro.