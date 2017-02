La Bella e La Bestia sarà il film più lungo della Disney fino ad ora. Ecco quanto durerà.

Sarà bello quanto lungo?

Il nuovo remake di La Bella e la Bestia sta sempre battendo i record, e con un tempo di esecuzione confermato di 123 minuti, la rivisitazione del classico uscito nel 1991 sarà il più lungo film live-action della Disney finora.

Diretto da Bill Condon – premio Oscar per Dreamgirls – La Bella e la Bestia sarà 17 minuti più lungo del “Il libro della giungla“, che è stato rilasciato lo scorso anno.

Emma Watson assumerà il ruolo di Belle e reciterà al fianco di Dan Stevens come Bestia e Luke Evans che interpreterà Gaston.

Ewan McGregor, Emma Thompson e Sir Ian McKellen forniranno la voce agli oggetti animati maledetti che vivono con la Bestia nel suo palazzo, e Kevin Kline interpreterà il padre di Belle, Maurice.

Il nuovo – ed ultimo – trailer per La Bella e la Bestia è stato rilasciato oggi – clicca qui per vederlo – e ci fornisce uno sguardo completo sul nuovo film.

Nell’ultima clip, Ariana Grande e John Legend cantano la famosa canzone ‘Beauty and the Beast‘, originariamente eseguita da Angela Lansbury, come la signora Potts nel film d’animazione, e rilasciata come singolo della colonna sonora in versione duetto tra Celine Dion e Peabo Bryson. Leggi “QUI” altre info sulla prossima colonna sonora.

La Bella e la Bestia uscirà nelle sale italiane il 16 marzo 2017.