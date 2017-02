Natalie Portman rivela il suo rapporto col cibo durante la 2° gravidanza.

La fame in gravidanza costringe Natalie Portman a fare il pieno di snack prima di frequentare le cerimonie.

L’attrice di Jackie è attualmente in attesa del suo secondo figlio con il marito Benjamin Millepied, ed ha rivelato che la fame in gravidanza l’ha costretta a riempirsi di cibo prima di partecipare agli eventi dove vengono assegnati i premi.

“Mi sento a disagio riguardo al cibo. Quando vado da qualche parte, io penso: saranno in grado di avere qualcosa che io voglia mangiare in quel momento?”, ha detto nel corso di un’apparizione durante il Jimmy Kimmel Live! nella notte di Lunedi (30 gennaio 2017). “Quindi, prima di andare in un posto, mi preparo un piatto di frittelle, oppure un hamburger vegetariano, così da essere preparata.”

Natalie, che è stata nominata per un Academy Award per la sua interpretazione della First Lady Jacqueline Kennedy nel nuovo film Jackie, ha aggiunto che i presentatori delle cerimonie di premiazione tendono a trattarla in modo diverso.

“Mi sento come se fossero molto attenti con me. Tutti sono come, ‘oh, non c’è bisogno di stare in piedi, va bene!’ Ed io penso, ‘posso stare in piedi un altro pochino!'” Sorride, aggiungendo che c’è un trattamento speciale nei suoi confronti e lei felicemente lo accetta.

Mentre stava camminando sul tappeto rosso vestita con uno splendido abito bianco Dior agli Screen Actors Guild Awards nella giornata di domenica (29 gennaio 2017), la 35 enne ha ammesso che lei non ha ancora scelto un nome per il suo secondo figlio.