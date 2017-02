Guarda l’ultimo trailer per La Bella e la Bestia, nei cinema dal 16 marzo.

Il nuovo – e ultimo trailer per la Bella e la Bestia è arrivato e così possiamo vedere un po’ di più sul nuovo film Disney di prossima uscita.

La paura di trovarsi di fronte ad una commercialata allucinante prende sempre più piede, ma gli affezionati al cartone originale potrebbero comunque apprezzarlo. Nella clip, ci viene mostrata una versione ridotta di tutta la storia, – che tutti conosciamo – con Belle che si ritrova nel castello della Bestia e poi l’innamoramento tra i due.

Ariana Grande e John Legend cantano la canzone ‘Tale as Old as Time‘, originariamente eseguita da Celine Dion e Peabo Bryson nel film d’animazione.

La Bella e la Bestia è un remake del classico uscito nel 1991 e ci mostrerà Watson come Belle, insieme a Luke Evans, Dan Stevens, Ewan McGregor, Ian McKellen ed Emma Thompson.

La Bella e la Bestia uscirà nei cinema il 16 marzo 2017.

Ecco la sinossi ufficiale:

La Bella e la Bestia: la rivisitazione live action del celebre classico d’animazione Disney arriverà nelle sale italiane il 16 marzo 2017. L’amatissima fiaba torna sul grande schermo in una nuova veste grazie alla regia di Bill Condon e alla sceneggiatura di Stephen Chbosky. Emma Watson e Dan Stevens interpreteranno rispettivamente Belle e la Bestia/il Principe, mentre Luke Evans sarà Gaston, Emma Thompson sarà Mrs. Bric e Kevin Kline interpreterà Maurice, il padre di Belle. Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar® due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991, comporrà la colonna sonora del film, che comprenderà nuove registrazioni delle canzoni originali oltre a diversi nuovi brani composti da Menken e Sir Tim Rice. Il nuovo film Disney La Bella e la Bestia è prodotto da David Hoberman e Todd Lieberman della Mandeville Films.