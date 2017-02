Chi dirigerà The Batman dopo il no di Affleck? Ecco i nomi più palpabili.

Ben Affleck ha annunciato questa settimana che – non del tutto a caso – non avrebbe diretto The Batman, dopo tutto, e le segnalazioni sui potenziali sostituti si stanno già scaldando.

Matt Ross – il cui Captain Fantastic ha ottenuto una nomination all’Oscar per Viggo Mortensen – e Matt Reeves (Cloverfield e la serie del Pianeta e delle scimmie) sono i favoriti, a quanto pare, per prendere in consegna il film DC Warner Bros, secondo Deadline.

Forbes ha aggiunto Gavin O’Connor (Warrior), Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) e George Miller (Mad Max: Fury Road) alla lista dei possibili candidati.

L’ex collaboratore di Affleck, Kevin Smith, sembrava essere una probabile scelta per alcuni, ma si è già escluso dalla lista.

Sono lusingato. Ma ci sono 3 cose che mi allontano dalla direzione di Batman: 1 non ho parlato con Ben in questi anni. 2: Ho fatto YogaHosers e 3: il senso comune.

O’Connor è un nome interessante sulla lista, dopo aver diretto nel 2016 “The Accountant” per la Warner Bros, un film con una precisa atmosfera in stile Batman dove Affleck è il protagonista.

Affleck era stato annunciato come il regista della nuova (e tecnicamente non ufficialmente intitolata) pellicola poco dopo il suo debutto come il Cavaliere Oscuro in Batman v Superman: Dawn of Justice nei primi mesi del 2016.

Ma da allora ha fatto alcuni commenti che indicavano che non era del tutto impegnato all’idea di dirigere il film.