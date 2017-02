E’ morto Frank Pellegrino, l’attore di Sopranos e Goodfellas. Aveva 72 anni.

L’attore dei Sopranos, Frank Pellegrino, che ha interpretato Frank Cubitoso, è morto all’età di 72 anni dopo una battaglia persa contro il cancro ai polmoni.

Pellegrino ha recitato in The Sopranos tra il 1999 e il 2004 ma non solo, l’abbiamo visto anche nel film di gangster Goodfellas come Johnny God, ed ha avuto un ruolo in Law & Order: Criminal Intent.

Inoltre ha in co-proprietà il famoso ristorante Rao’s a New York, che è stato un’ambientazione del film The Wolf of Wall Street, Law & Order e Top Chef.

Secondo Us Weekly, il Rao’s rimarrà chiuso per una settimana a seguito della triste scomparsa di Pellegrino.

L’amico di famiglia di Pellegrino, Charles Gasparino, ha reso omaggio su Facebook all’attore, scrivendo:

“E’ un giorno triste per me: il mio buon amico Frankie Pellegrino è morto questo pomeriggio dopo una lotta con il cancro del polmone.” “La maggior parte delle persone conoscono Frank come il proprietario del Rao’s, il ristorante italiano super esclusivo nel vecchio quartiere di East Harlem, e come attore (cioè Goodfellas, The Sopranos).” “Frank mi mancherai. RIP mio caro amico.”

Nel 2013, anche l’attore Tony Soprano, James Gandolfini, è morto tragicamente all’età di 51 anni dopo aver subito un attacco di cuore mentre stava in Italia.