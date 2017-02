Guarda Inna nel video musicale per Gimme Gimme.

Inna sempre sexy…anche nel video per Gimme Gimme.

Beh non c’è da meravigliarsi, noi vediamo i video di Inna perché sappiamo già prima di fare play che sarà in stile hot. La diva del pop rumena continua a lavorare sul suo prossimo progetto musicale e sesto album in generale, che dovrebbe essere rilasciato quest’anno tramite Global Records, Roton and Warner Music.

Dopo diversi mesi dall’uscita del suo ultimo singolo “Cum ar fi?“, lei ha finalmente confermato un nuovo singolo chiamato “Gimme Gimme“, che verrà rilasciato il 3 febbraio 2017. L’uscita viene anticipata dal video musicale, pubblicato il 1 febbraio. Guarda la clip qui sotto.