Johnny Depp in guai finanziari, però ha speso 3 milioni di dollari per sparare le ceneri di Hunter S. Thompson da un cannone.

E’ stato affermato che lui spende sui 2 milioni di dollari al mese. Un Johnny spendaccione, secondo i suoi legali troppo.

Mentre la battaglia tra Johnny Depp ed suoi ex rappresentanti legali continua… loro sostengono che ha speso 3 milioni di dollari per sparare le ceneri di Hunter S. Thompson da un cannone.

L’attore ha attualmente citato in giudizio un gruppo di gestione, che lo ha accusato di raccogliere 28 milioni di dollari in tasse contingenti che non ha mai accettato di pagare, e di agire in modo irresponsabile dal punto di vista finanziario.

Ora, secondo The Hollywood Reporter, lui è stato contro-citato dai legali in giudizio, sostenendo che è lui il responsabile della propria spesa sconsiderata.

“Depp ha vissuto uno stile di vita ultra stravagante che spesso gli costa più di 2 milioni di dollari al mese, il guaio è che non puo’ permetterselo,” dice l’avvocato Michael TMG Kump nella contro-querela. “Depp, e solo Depp, è pienamente responsabile delle eventuali turbolenze finanziarie in cui si ritrova oggi.” Ha aggiunto: “Depp ha anche pagato oltre 3 milioni di dollari per far volare da un cannone appositamente realizzato, le ceneri di Hunter Thompson ad Aspen, in Colorado.”

Depp ed il leggendario giornalista gonzo erano amici, con l’attore che interpreta una parte nel famoso adattamento cinematografico ‘Paura e delirio a Las Vegas‘.

Depp ha trascorso gran parte dello scorso anno coinvolto nel divorzio con Amber Heard.

La buona notizia per lui è che Kate Bush vorrebbe che interpretasse un ruolo in un film sulla sua vita ed equivale a ricevere altri bei soldoni.