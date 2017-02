Leonardo DiCaprio nella versione italiana di “Sherlock Holmes”.

Leonardo DiCaprio sta per interpretare una sorta di versione italiana di “Sherlock Holmes”.

L’attore premio Oscar produrrà anche l’adattamento del libro di Stephan Talty “The Black Hand“, secondo Deadline.

La storia segue il personaggio Joe Petrosino (aka lo ‘Sherlock Holmes italiano’), un detective della polizia di New York che va dietro alla banda nera nei primi anni del 1900 in America.

Talty è un autore di bestseller del New York Times ed ha scritto diverse opere tra cui Hangman, Black Irish e Agent Garbo.

Leo sarà Joe Petrosino. Era un detective notoriamente tenace e geniale, ed un maestro del travestimento. Quando i crimini sono cresciuti e diventati sempre più bizzarri e le attività della Mano Nera si sono diffuse ben oltre i confini di New York, Petrosino e la sua squadra di polizia tutta italiana facevano a gara per catturare i membri della società criminale segreta.

Il film Paramount Pictures sarà prodotto da Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell della The Gotham Group, insieme al partner di produzione di DiCaprio, Jennifer Davisson, e Nathaniel Posey della Appian Way Productions.

Leonardo DiCaprio è stato visto l’ultima volta in The Revenant, per il quale ha finalmente vinto l’Oscar come miglior attore.