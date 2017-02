I migliori film horror da vedere al buio e da soli.

Se volete veramente avere paura, alcuni tra i migliori film horror da vedere al buio sono in questa classifica.

Tutti sappiamo che i film horror hanno un altro fascino se visti al buio, ancora meglio se si è da soli. La musica inquietante ed i suoni raccapriccianti che si trovano nei film horror possono essere più apprezzati durante la visione in solitaria, è un dato di fatto. Se siete in vena di una storia di fantasmi, o di un film da incubi sicuri, le pellicole qui sotto riusciranno sicuramente a darvi problemi di sonno.

The Descent – Discesa nelle tenebre

Sei donne sono come sorelle, ma quando vanno in spedizione dentro una grotta tutte insieme vengono a sapere che loro non sono le uniche che strisciano nel buio.

Questa storia mantiene un livello di suspense per quasi 90 minuti, mentre la maggior parte dei film horror ci riesce solo durante il finale. Questo è stato uno dei film più popolari del genere nel 2006 e molti lo considerano come uno dei più spaventosi di tutto il decennio.

Silent House

Una giovane donna, interpretata da Elizabeth Olsen (Captain America: Civil War), va in vacanza insieme a suo padre e decidono di recarsi nella casa vacanze della famiglia, che è pronta per essere venduta. Mentre sono lì diventano intrappolati in casa e pedinati da una presenza malefica.

Anche se alcuni sono rimasti delusi dal finale di questo film, se si guarda da solo con le luci spente, è molto probabile che riuscirà a darvi quella dose di adrenalina che state cercando.

Hush – Il terrore del silenzio

Con un punteggio perfetto di 100 per cento su Rotten Tomatoes, il sito descrive perché questo è uno dei migliori film horror del 2016.

“In questo thriller da tachicardia dell’acclamato scrittore e regista Mike Flanagan (Oculus), il silenzio assume una nuova dimensione terrificante per una giovane donna che vive nel bosco. Maddie Young (Kate Siegel) vive una vita di totale isolamento dopo aver perso il suo udito da adolescente. Lei si ritirò dalla società, per decidere di vivere in un mondo completamente silenzioso. Ma una notte, il fragile mondo va in frantumi quando il volto mascherato di un killer psicotico appare nella sua finestra “.

Hush è disponibile esclusivamente su Netflix.

Them – Loro sono là fuori

Una giovane coppia vive in relax nella campagna, ma una fatidica notte, non saranno più soli.

Pieno di terrore e suspense dall’inizio alla fine che in confronto gli altri film del genere – invasione in casa – sembrano una passeggiata nel parco, questo film horror francese è considerato uno dei più spaventosi film horror dei tempi moderni, e data la premessa, è perfetto da guardare al buio mentre si è da soli. Il film si basa sui suoni dell’atmosfera circostante in modo da disseminare la paura.

Housebound

Questa storia di fantasmi è unica ed è ricca di momenti divertenti, ma ciò non toglie il suo obiettivo di creare tensione. E’ uno dei migliori film horror su Netflix.

Kylie Bucknell è costretta a tornare nella casa in cui è cresciuta quando la corte emette la detenzione domiciliare. La sua punizione è resa ancora più insopportabile per il fatto che deve vivere con la madre Miriam, una chiacchierona dalle buone intenzioni che è convinta che la casa sia infestata.

Tuttavia, quando inizia a capire che c’è qualcosa di strano, Kylie comincia a chiedersi se lei ha ereditato la fervida immaginazione della mamma, o se la casa è in realtà posseduta da uno spirito ostile che è meno felice per la nuova sistemazione abitativa.

Halloween

Per quasi 40 anni, questo è stato considerato come uno dei più spaventosi film di tutti i tempi; non c’è da meravigliarsi che John Carpenter è considerato come uno dei maestri dell’orrore. Come Psycho di Alfred Hitchcock, Halloween ha contribuito a ridefinire il genere horror. Nonostante i molti sequel e remake mediocri, nulla è paragonabile al film originale con Jamie Lee Curtis.

The Den

Una giovane donna sta studiando la cultura degli utenti nelle chat attraverso le webcam quando diventa testimone di un omicidio online durante i suoi studi. Ben presto i suoi amici e familiari saranno inseguiti dal killer psicopatico.

Questo gioiello indipendente è stato uno dei più spaventosi film del 2013, e rimane uno dei film horror più popolari su Netflix.