Caos per i biglietti di Ed Sheeran a Torino il 16 e 17 marzo. Sono andati sold-out in 2 minuti e piovono polemiche contro TicketOne.

Sono bastati 2 minuti per far andare in sold-out il concerto di Ed Sheeran a Torino il 16 e 17 marzo 2017.

Il cantante inglese ha da poco rilasciato i suoi nuovi singoli “Shape Of You” e “Castle On The Hill” e non vedeva l’ora di cantarli nella data di apertura del suo “Divide Tour” in Europa.

Tutto molto bello, a parte il fatto che i biglietti sono finiti in 2 minuti. Il canale di vendita TicketOne si è scusato con i fan del cantante ed ha lasciato intendere che “forse” ci sarebbe stata una seconda data così da soddisfare le ampie richieste. Peccato che tutte e due le date sono già sold-out. Ci sarà una terza data? Ma perché non viene limitato il lavoro dei bagarini? Cosa direbbe Ed Sheeran di questo malaffare attorno al suo concerto?

Per il momento l’Italia non l’ha presa bene…sentite infatti cosa scrivono i fan dell’artista su Twitter:

Ciao Ed @edsheeran, ti va di cambiare e, invece che a Torino, di fare il concerto nella sala d’attesa di TicketOne? — Il Nick (@runforlife92) 2 febbraio 2017

Il 17 Marzo potrò al massimo ascoltarmi il disco di Ed RIGOROSAMENTE nella sala d’attesa di TicketOne!#DivideTour — La VeRy (@_LaVery) 2 febbraio 2017

non ci sono già più biglietti per #EdSheeran su @TicketOneIT, che ad ogni click butta fuori nella “sala d’attesa”. demenziale. — Chiara Ragnini (@chiararagnini) 2 febbraio 2017

#DivideTour i BIGLIETTI saranno in vendita da giovedì 2 Febbraio dalle ore 11 su Ticketone. (Tra le righe: «Felici Hunger Games») — Ed’s Sheerios (@EdsSheeriosITA) 26 gennaio 2017

Ringrazio @TicketOneIT che ha avuto il potere di farmi bestemmiare per 20 minuti, senza arrivare ad una conclusione. #dividetour — marika (@TomlinsonGuitar) 2 febbraio 2017

#DivideTour #EdSheeranTour @TicketOneIT ma per prendere un biglietto quanti membri della mia famiglia devo costringere a donare un rene? — [Marty]-Limonaye (@xfedezsnewera) 2 febbraio 2017

Rt se anche tu vuoi andare a protestare contro Ticketone con i forconi 🙂 #dividetour — caramel (@snowvflake) 2 febbraio 2017

Indiretto a TicketOne: i biglietti una volta messi nel carrello DOVRESTI ANCHE FARMELI COMPRARE NON DIRMI CHE NON ESISTONO #dividetour — (@hemmingsosv) 2 febbraio 2017

li selezionavo e continuava a dirmi che non ce n’erano piu di disponibili.

Ma che problemi avete? @TicketOneIT #DivideTour #EdSheeranTour — . (@xsheeranscars) 2 febbraio 2017

#DivideTour parliamo del codice che ticketone continua a farci mettere per evitare di prendere i biglietti? Ti brucio la sede. — Denise_Hope (@speranza_denise) 2 febbraio 2017

CON SEI DISPOSITIVI NON CI SONO RIUSCITA

COME È POSSIBILE? @TicketOneIT #dividetour — sof️‍ (@livinganincubus) 2 febbraio 2017

Tutto quello che sono riuscita a prendere da Ticketone non sono due biglietti bensí DUE INCULATE GRANDI QUANTO UNA CASA #dividetour — caramel (@snowvflake) 2 febbraio 2017

Qualcuno avvisi Ed Sheeran di tutti i biglietti rivenduti a 500€ #Dividetour #ticketone — Dragon (@AryDragon29) 2 febbraio 2017

ma sbaglio o @TicketOneIT ha messo in sala d’attesa tutti? c’è qualche cristo che è già riuscito a prendere i biglietti?#dividetour — •HeyAngel• (@ViridianaColla) 2 febbraio 2017

È LA VOLTA BUONA CHE DENUNCIO TICKET ONE E IL SUO SERVIZIO DI MERDA @TicketOneIT #DivideTour — Sya (@xbemysuperman_) 2 febbraio 2017

Che delusione … è sempre così

Sto da 15 minuti solo per entrare sul sito @TicketOneIT @edsheeran #maiunagioia pic.twitter.com/aJpeHbKKDO — Gennaro Togna (@gtogna) 2 febbraio 2017

SE ANCHE QUESTA VOLTA NON RIESCO A PRENDERE STI CAZZO DI BIGLIETTI, È LA VOLTA BUONA CHE DO FUOCO AI BAGARINI#vendobiglietto #dividetour — masterpiece (@hugmelucas_) 2 febbraio 2017