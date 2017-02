Alla scoperta di ‘Lo Strano Mondo di Lorenz’, lo spettacolo teatrale in scena il 17 e 18 febbraio presso il Teatro Cometa di Roma.

A Roma “Lo Strano Mondo di Lorenz”.

Si tratta di uno spettacolo totalmente improvvisato che mostra come un piccolo, innocuo, evento possa scatenare una serie di accadimenti che cambiano la vita. Il titolo è “Lo Strano Mondo di Lorenz” e come da titolo, si terrà presso il Teatro Cometa Off di Roma, in via Luca della Robbia, 47 (zona Testaccio) il 17 e 18 Febbraio 2017 alle 21:30.

