Il figlio di Michael Bublé, Noah, è sulla via della guarigione.

Daniela Lopilato – la sorella della moglie di Michael, Luisana – ha parlato ad un presentatore di un programma argentino delle condizioni di Noah.

Nel suo spettacolo, Tomas Dente ha detto: “Vado a leggere parola per parola quello che Daniela mi ha detto, perché io non voglio perdere nemmeno una virgola. Lei mi ha detto, ‘Sì, Noah si sta riprendendo e siamo molto contenti per questo. I suoi genitori parleranno quando sarà il momento di farlo.”

Ha poi aggiunto: “C’è una frase che secondo me è meravigliosa e che ha a che fare con le informazioni che un mio collega aveva ricevuto ed insisto nel dire che non c’è alcuna conferma ufficiale perché i genitori di Noah non hanno parlato, ma in linea di principio il giovane è sulla via della guarigione.”

“La frase è: ‘Il cancro è andato’.”