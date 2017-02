Maggie Rogers pubblica il video per “On + Off”, il suo accattivante singolo.

Nuovo video musicale per Maggie.

Maggie Rogers ha fatto debuttare la scorsa notte il video musicale per il suo ultimo singolo “On + Off“, probabilmente la sua canzone più commerciale fino ad oggi.

Si tratta di un brano indie-pop questo “On + Off” che apparirà sul prossimo album di debutto della Rogers che uscirà nel 2017 con la Capitol Records.

Il video musicale di seguito, diretto da Zia Anger, mostra Maggie Rogers mentre balla con un trio di ragazze facendo risaltare la sua delicata bellezza ed il suo sguardo ipnotizzante di fronte alla telecamera. Guarda qui sotto il video per On + Off.