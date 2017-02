Zara Larsson cosparsa di glitter nel video per So Good.

Il video musicale per il nuovo singolo di Zara Larsson “So Good” è online.

La canzone pop R&B, che apparirà sul prossimo album di debutto internazionale della cantante svedese, che uscirà nel 2017 con la Epic Records, è carina ma come avevo già detto il giorno della uscita, non è paragonabile agli altri singoli di Zara, tipo Lush Life. Si tratta di un piccolo passo indietro per la bella cantante.

Per quanto riguarda il video musicale per “So Good“, che è in anteprima da oggi, ci mostra Zara mentre si cosparge di glitter in stile Kesha, e mette in mostra il suo bell’aspetto. Si tratta di un video semplice ma non da vedere tante volte. Si vede anche Ty Dolla Sign nella clip…. ma i suoi versi non servono nulla al brano, che potrebbe davvero farne a meno. Questa volta i produttori di Zara hanno sbagliato, ma sono sicuro che riusciranno a rimediare in futuro.

Guarda il video musicale per So Good qui.