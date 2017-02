Arnold Schwarzenegger: “Dovremo chiedere un incontro con Donald Trump, e poi spaccargli la faccia sul tavolo”.

Arnold Schwarzenegger ha intensificato la sua guerra di parole con Donald Trump, scherzando sul fatto che gli piacerebbe “spaccare” il volto del Presidente su un tavolo.

Non so a voi ma al sottoscritto ricorda la scena di qualche film di Arnold, tipo questa:

I due si sono scambiati parole non proprio leggere nelle ultime settimane, con Trump che ha criticato l’ex governatore della California per il calo di ascolti subito da The Apprentice, che Schwarzenegger conduce dopo l’incursione di Trump in politica. Schwarzenegger ha risposto il 2 febbraio con un video su Instagram dove ha ricordato al presidente il suo nuovo ruolo: “Hey Donald, ho una grande idea, perché non ci scambiamo i posti di lavoro? E poi la gente dormirà serenamente di nuovo.”

I rapporti tra Schwarzenegger e Trump si sono incrinati ancora una volta nella nuova intervista di Arnold a Men’s Journal, dove l’attore di Terminator ha ricordato quel battibecco con Trump, aggiungendo:

“Ho detto al mio assistente: “Penso che quello che dovremo fare è chiedere un appuntamento a New York e spaccargli la faccia sul tavolo”. Schwarzenegger ha poi rapidamente chiarito, dicendo che stava scherzando: “Credo che non potremmo mai farlo.”

Robert De Niro, tuttavia, ha chiarito ieri (3 febbraio 2017) che vorrebbe ancora prendere a pugni in faccia Trump.