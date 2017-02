Big Sean pubblica il video per Halfway Off The Balcony, la canzone preferita dei fan da I Decided.

Bentornato Signor Anderson direbbe il software Smith di Matrix.

Big Sean, il cui vero nome è Sean Anderson, ha deciso di promuovere al meglio il suo nuovo album “I Decided“, pubblicato proprio in questi giorni. Il rapper, ex di Ariana Grande, ha deciso di inserire su VEVO anche il video musicale per “Halfway Off The Balcony“, il suo nuovo singolo.

La clip è stata diretto da Andy Hines, e mostra Big Sean in diverse scene… tra cui quella del cantante in una cabina telefonica – suggestiva – oppure di lui mentre canta per la strada. Durante la fine del video si vede il rapper in studio di registrazione mentre riceve una chiamata dalla mamma.

Guarda il video musicale per Halfway Off The Balcony qui sotto. Bentornato signor Anderson. Non male questa sua canzone.