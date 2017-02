Passo falso dei DNCE con Forever, ascolta qui il nuovo singolo della band.

I DNCE entrano in LEGO.

La band guidata dal fratello di Nick, Joe Jonas, ha scritto una canzone che fa parte della colonna sonora del film “The Lego Batman Movie”, pellicola che uscirà in questi giorni anche in Italia, il cui titolo è “Forever”. Il problema però è che il brano sembra fatto con i piedi, i LEGO riuscirebbero a costruirla meglio questa canzone, credo.

Non siamo ai livelli di Cake By The Ocean, per fare un esempio. In questo singolo si perde lo stile dei DNCE degli ultimi mesi, che hanno deciso di appisolarsi un pochino. Dal dance pop con infusioni funky siamo passati ad un monotono rock-pop. E’ probabile che la band non si sia sentita coinvolta nel progetto.

“Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto la verità, ed il potere in me, brilla più luminoso della luna. Ogni sogno che vedo, diventa realtà”, canta Joe Jonas in Forever. Il messaggio del brano non è nemmeno brutto ma complessivamente non ci siamo. Dai, un passo falso ci puo’ stare. Ascoltate qui sotto Forever dei DNCE attraverso Spotify.