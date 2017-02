Mariah Carey mostra le sue curve nel video per I Don’t.

Come promesso da Mariah Carey, il video musicale ufficiale per il suo nuovo singolo “I Don’t” ha fatto il suo debutto su VEVO ieri.

“I Don’t” è un brano con il rapper YG, e si dice che sia semplicemente un singolo che Mariah ha voluto regalare ai suoi fan come piccolo omaggio per iniziare il 2017 con il piede giusto. Non si sa ancora nulla sullo stato di avanzamento della registrazione del suo 15° album in studio.

Album o no, gli appassionati di musica sono molto contenti di questo “I Don’t“. In tantissimi hanno ascoltato il brano, soprattutto scaricato, tanto che la nuova ballata R&B è al 6° posto su iTunes USA già da ora, mica male, soprattutto perché negli Stati Uniti le vendite sono molto superiori e c’è una concorrenza spietata, mica come in Italia.

Il video musicale è un inno alle curve formose della cantante. Formose ma comunque apprezzabili nel suo corpo. Mariah apparirà vestita in tre tonalità diverse: in abito da sposa, con un top simil bikini nero e con un bel vestito rosso. Ci sarà anche YG nelle vesti di puro rapper gangsta…ma gli occhi saranno tutti per Mariah…ovviamente! Guarda la clip video qui sotto.