Due uomini si sparano addosso i fuochi d’artificio durante il capodanno Cinese. Guardate il video.

Non provateci voi!

Introducendo l’articolo con quella premessa importante, devo dire che non avevo mai visto una cosa del genere prima d’ora. Due uomini in Cina, intenti a celebrare il Capodanno cinese, potrebbero aver trovato la cosa più vicina ad una vera battaglia di Harry Potter nella vita reale. Me lo sarei aspettato più dai giapponesi forse.

Sparare fuochi d’artificio nei pressi di un’altra persona è incredibilmente pericoloso, ma non si può negare che il filmato sia spettacolare. Guardatelo qui sotto.