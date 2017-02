Selena Gomez su instagram fa ascoltare una “nuova” canzone con Kygo.

La cantante di origini messicane Selena Gomez ha pubblicato un frammento di un audio su Instagram.

Ha pubblicato diverse clip in bianco e nero su Instagram Storie nella giornata di Venerdì (3 febbraio 2017) per presentare quella che sarà una nuova canzone, che alcuni fan hanno pronosticato come una collaborazione con Kygo… “It Ain’t Me” il titolo.

Quella traccia è stata registrata con ASCAP all’inizio di questa settimana, con Kygo elencato sotto il suo vero nome di Kyrre Gørvell-Dahll.

Another snippet! 😍 pic.twitter.com/VPxS9gXgnP — Selena Gomez Source (@GomezSource) 3 febbraio 2017

E per aggiungere ulteriore benzina alle voci, Selena ha taggato Kygo in una sua foto su Instagram, e lui ha seguito l’esempio su un’immagine di lui in studio. E’ difficile affermare che questa non sarà una canzone insieme a Kygo dopo tutti questi indizi. Inutile dire, che i Selenators di tutto il mondo sono eccitati. Sentiremo Selena in un pezzo che la farà tornare ai fasti di un tempo?

Già nel mese di novembre, Selena è tornata sui social media dopo più di tre mesi di silenzio per ringraziare i fan per il loro supporto dopo un anno difficile, dove la cantante si è presa una pausa per curarsi dal problema lupus.