Guarda il primo trailer per la 2° stagione di Stranger Things.

Come riportato venerdì, il primo assaggio dello spettacolo Netflix è stato mandato in onda durante il Super Bowl di ieri sera (5 febbraio 2017).

Nel trailer, si vedono Will, Lucas, Mike e Dustin vestiti in abiti stile Ghostbusters ed un nuovo mostro, ancora più grande. Tanta suspense in questa clip, e quindi non vediamo l’ora di vedere i primi episodi di questa nuova stagione. Per ora accontentiamoci del trailer.