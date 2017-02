Guarda Michael Scofield nel nuovo spot per Prison Break 5, in onda dal 4 aprile 2017.

Nel caso non lo sapevate, Michael Scofield (Wentworth Miller) è vivo e ci sarà nel prossimo Prison Break.

Nell’ultimo promo, presentato in anteprima durante la programmazione del Super Bowl, gli spettatori hanno visto Sara (Sarah Wayne Callies) raccontare al figlio che suo padre era “come una tempesta” che torna indietro, mostrando anche il piano elaborato di Lincoln per far evadere il fratello di prigione.

Se nella prima stagione era Michael a voler far uscire Lincoln di prigione, in questa sarà Lincoln a voler far uscire di galera “illegalmente ovviamente” Michael.

Nel primo trailer di Prison Break 5, che andò in onda nel mese di agosto dello scorso anno, abbiamo sentito anche alcune interviste con il cast ed il produttore esecutivo Dawn Olmstead.

Olmstead aveva detto: “Tutte le persone che avete amato del Prison Break originale svolgono un ruolo significativo nell’aiutare Michael a fuggire”, mentre Dominic Purcell (Lincoln) ha aggiunto che questa stagione “sarà anche migliore dell’originale”.

Io ho amato la prima stagione, quindi se riusciranno a fare meglio, sarò l’uomo più felice del mondo, ma ne dubito… per me Prison Break sarebbe dovuto finire con la fuga nella prima stagione.

Wentworth però, si sta già preparando a più Prison Break in futuro.

“Questa nuova stagione comprende nove nuovi episodi che andranno in onda nella primavera del 2017, e poi a seconda del successo, ci potrebbe essere un’altra stagione ancora”, ha recentemente dichiarato a Digital Spy.

Prison Break tornerà su Fox il 4 aprile 2017.