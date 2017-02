Ed Sheeran ha rivelato che lui e Justin Bieber hanno fatto karaoke insieme in un bar di Tokyo.

Discutendo riguardo alla canzone di Justin ‘Love Yourself’, che Ed ha scritto, ha detto a MYXclusive: “Mi piace molto che quella canzone abbia avuto successo.”

“Io e Justin in realtà l’abbiamo cantata in modalità karaoke insieme due giorni fa.”

“Ero a Tokyo. E’ stata una notte davvero strana in realtà, una notte davvero strana. Siamo andati in un bar chiamato Train Bar ed abbiamo bevuto alcuni shots, poi siamo andati in un bar karaoke ed abbiamo cantato la nostra canzone.”

“Lui cantava le mie canzoni, così io ho cantato le sue… e poi entrambi abbiamo cantato ‘Love Yourself’.”