Il figlio di 50 Cent fa un dissing nei confronti di suo padre.

Rilasciato nel 14° anniversario dal debutto di suo padre con ‘Get Rich or Die Tryin’, si tratta del primo singolo di Marquise.

Il figlio di 50 Cent ha rilasciato un dissing di sorta rivolto a suo padre, dal titolo ‘Different‘.

Il figlio primogenito del rapper, Marquise Jackson, ha rilasciato questo brano nel giorno del 14° anniversario dal debutto di suo padre con ‘Get Rich or Die Tryin‘.

La canzone, che prende in prestito qualcosa dal brano di Dr. Dre ‘What’s The Difference’, presenta il testo: “Ho perso mio papà, ma è ancora vivo.”

Parlando della frase, il figlio di 50 Cent ha detto:

“Crescendo, mio ​​padre è stato il mio supereroe. Era come avere un padre Superman, più o meno, ma poi, come sono diventato più grande, sono arrivati i problemi. Volevo un effetto diverso nel nostro rapporto ma così non è stato. Questo è quello che è successo con me e mio padre.”

Ha continuato a parlare della traccia nel suo insieme:

“E’ la mia prima canzone, con un gancio, versi e tutto il resto. Era più o meno uno sfogo personale… ero molto frustato e dovevo esternare i miei sentimenti. Le persone dicono che possono sentire il mio spirito nella traccia ed io in quel momento mi sentivo così ed avevo bisogno di cantare.”

Nel frattempo, 50 Cent ha citato in giudizio i suoi ex avvocati dopo che hanno perso la sua causa per la storia del sex tape con Lastonia Leviston.