La rapper MIA spiega perché non riesce a girare il video per Freedun con Zayn Malik.

La coppia ha lavorato insieme alla traccia inclusa nell’ultimo album della rapper MIA, che esplora i pensieri della cantante britannica-cingalese sulla crisi dei rifugiati che sta inghiottendo il mondo.

‘Freedun’ di MIA dice che le persone sono costrette a fuggire dal loro paese per affrontare l’indifferenza e l’ostilità. Nel ritornello si sente anche Zayn.

La coppia non è riuscita però a mettere insieme un video musicale, e MIA ha spiegato il perché:

“E’ stato molto duro perché lui è in America ed io non posso entrare, lui non puo’ venire qui, ed io non ho intenzione di fare un video tramite conversazioni di Skype tagliate insieme”.