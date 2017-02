Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal nel nuovo trailer per ‘Life’, il film dramma sci-fi.

Il nuovo trailer per il prossimo film “Life” è stato rilasciato, il film è interpretato da Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal.

Il film segue un equipaggio multinazionale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale che cattura una sonda spaziale di Marte che contiene un campione che dimostra che c’è la vita nel pianeta rosso. Tuttavia, lo studio del campione si rivela disastroso per l’equipaggio, che rimane intrappolato a bordo della stazione dopo che l’organismo guadagna rapidamente intelligenza.

Life ha un cast d’eccezione formato da Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson nei ruoli principali, mentre il progetto della Columbia Pictures è stato diretto dal regista svedese Daniel Espinosa. Il film uscirà il 24 marzo negli Stati Uniti, mentre in Italia dovremmo aspettare maggio.

Un nuovo trailer per il film è stato presentato durante il Super Bowl del 5 febbraio 2017, che dà un assaggio del momento in cui l’equipaggio studia il campione per la prima volta, per poi rendersi conto delle conseguenze devastanti.

Guarda il nuovo trailer per Life qui di seguito.

