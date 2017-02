Sting riceve il Polar Music Prize. Ecco la motivazione ed il suo comunicato.

Il cantante Inglese è stato nominato come uno dei destinatari del premio musicale più ambito della Svezia da Alfons Karabuda, presidente del Comitato Generale dei Premi, presso il Municipio di Stoccolma, nella giornata di Martedì (7 Febbraio 2017).

“Sono onorato di ricevere il Polar Music Prize e di unirmi agli artisti che ho a lungo ammirato e rispettato”, ha detto l’ex frontman dei Police in un comunicato. “Mantengo ancora una curiosità infantile sulla musica, insieme ad un senso che mi porta continuamente a lavorare su di essa. Quindi, essere stimati in questo modo è veramente significativo. Non vedo l’ora di venire in Svezia nel mese di giugno per questa serata speciale.”