L’ex di Judy Garland ha detto che l’attrice fu molestata dai Munchkin nel set del Mago di Oz.

Il libro di memorie postume di Sid Luft solleva il coperchio sulla vita della leggendaria attrice.

Un libro di memorie scritto dall’ex marito di Judy Garland, Sid Luft, riporta che l’attrice è stata più volte molestata da alcuni degli attori che hanno interpretato i Munchkin nel Mago di Oz.

Luft è morto nel 2005, ma il suo libro di memorie, Judy ed io: La mia vita con Judy Garland – titolo originale: Judy and I: My Life with Judy Garland, sarà pubblicato il mese prossimo e contiene alcune rivelazioni scioccanti del set del bellissimo musical.

Il Mago di Oz uscì nel 1939.

“Nel set a Judy mettevano le mani sotto il vestito… quegli uomini avevano 40 o più anni”, ha scritto Luft in un estratto pubblicato da People. “Pensavano di poterla fare franca con qualsiasi cosa perché erano così piccoli”, ha aggiunto.

Garland aveva solo 16 anni quando è stata lanciata come Dorothy Gale nel musical del 1939. Luft era il terzo marito l’attrice, insieme hanno vissuto dal 1952 al 1965.

Alcuni voci sul comportamento dei Munchkin sul set sono circolate ad Hollywood per decenni, e si diceva che gli attori organizzavano orge nella loro camera d’albergo durante la notte.

In un’intervista del 1967 con Jack Paar, Garland stessa aveva detto:

“Erano molto piccoli, erano ubriachi. Alloggiavano tutti in un hotel di Culver City, e lo distruggevano ogni notte.” “Uno di loro, che era un signore di circa 40 anni, mi ha chiesto di uscire a cena”, ha aggiunto al tempo Judy. “Non potevo dire che non volevo uscire perché sei un nano, quindi ho solo detto no, perché a mia madre non sarebbe piaciuto, ed ha detto di portare anche lei.”

Parlando a The Independent nel 2009, l’attrice Munchkin, Margaret Pellegrini, ha negato che erano dei selvaggi durante il set:

“A molti di loro piaceva uscire e bere qualche drink, ma non facevano nulla di male. Tutti volevano divertirsi. Non c’erano schiamazzi o qualcosa di simile, e queste storie sono molto sconvolgenti”.

Judy Garland era davvero una grandissima attrice, ma sapeva anche cantare e ballare. Forse una delle migliori attrici di Hollywood della storia. Purtroppo ebbe dei problemi psicologici, 3 matrimoni finiti male, e morì a soli 47 anni per un overdose di farmaci. Per il medico legale sarebbe morta comunque di lì a poco, perché soffriva di un grave forma di cirrosi epatica. L’American Film Institute ha dato un grande riconoscimento all’attrice, inserendola all’ottavo posto tra le più grandi star della storia del cinema.