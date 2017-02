Lady Gaga sfreccia nel video per John Wayne, il singolo estratto da Joanne.

Lady Gaga, dopo aver conquistato tutti con l’esibizione spettacolare durante il Super Bowl 2017, ha pubblicato in anteprima il video musicale ufficiale di “John Wayne“, il nuovo singolo ufficiale dall’ultimo album in studio di Gaga intitolato “Joanne“.

Il video è in anteprima esclusiva su Apple Music da oggi (8 febbraio 2017). Ovviamente, nei prossimi giorni potremmo vedere anche il video completo su VEVO. Perché completo? Perché abbiamo comunque un’anteprima della clip caricata sul profilo twitter della cantante.

I’M STRUNG OUT ON #JOHNWAYNE! Surprise! Next #JOANNE music video out now exclusively on @AppleMusic https://t.co/TYIkxcietH #GagaJohnWayne 🐎 pic.twitter.com/dSwKwVz9Zf

— xoxo, Joanne (@ladygaga) 8 febbraio 2017