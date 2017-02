Guarda il nuovo trailer internazionale per ‘Wonder Woman’.

Il film interpretato da Gal Gadot uscirà nelle sale il 23 giugno 2017.

Warner Bros. ha rilasciato un nuovo teaser trailer internazionale per Wonder Woman.

Lungo un minuto, si tratta più di un rompicapo che si concentra principalmente sul personaggio principale: “Gal Gadot“. Ma non solo, perché ci mostra anche il suo partner amoroso: “Steve Trevor”, che è interpretato da Chris Pine. Guarda qui sotto il trailer internazionale per Wonder Woman.

Il debutto di Gadot come personaggio dei fumetti è avvenuto lo scorso anno in Batman v Superman: Dawn Of Justice ed è stata ampiamente lodata, tanto da meritarsi anche un ruolo da protagonista. Molti fan hanno suggerito che avrebbe dovuto avere maggior minutaggio nello stesso film Batman v Superman.

L’attrice ha già detto che il film “Wonder Woman” sarà “piuttosto dark. Accanto a Chris Pine come Steve Trevor, il cast del film comprende anche Robin Wright, Connie Nielsen, Danny Huston, Ewan Bremner e l’ex attrice di The Office, Lucy Davis.

Il film Wonder Woman è stato nelle idee di sviluppo per quasi due decenni, sino a quando, Joss Whedon ha ricevuto la chiamata per dirigere la pellicola.

Il film uscirà il 23 giugno di quest’anno.

Wonder Woman, una principessa guerriera delle Amazzoni, ha fatto il suo debutto con la DC Comics nel 1941 ed è stato notoriamente interpretata da Lynda Carter, ex Miss Mondo degli Stati Uniti d’America, in una popolare serie televisiva statunitense che è stata in ona dal 1975 al 1979.

Gal Gadot interpreterà sempre Wonder Woman anche in Justice League, che uscirà nelle sale cinematografiche il 17 novembre 2017.