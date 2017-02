La Comello canta Le Mille Bolle Blu di Mina nella serata delle cover ed il web gradisce.

Lodovica Comello sta conquistando il pubblico, soprattutto quello fuori Sanremo, ed il televoto è un alleato importante per il verdetto. Dopo la sua cover di “Le Mille Bolle Blu“, il classico di un’icona che si chiama Mina, la reazione del web è stata positiva.

La bella coreografia è piaciuta tantissimo ed ha dato il giusto brio alla serata delle cover – che appare un mortorio – nel Festival del 2017. Dopo tutto lei è un’artista nata come attrice e di spettacolo ne sa più di tutti. Tutte le ragazzine la conoscono come Violetta ed ha più di un milione di fan su Twitter, farebbero a gara per sostenerla… e dai messaggi sottostanti si capisce:

La Comello si divora il palco con la inmensa bravura,spontaneità e solarità che lei ha mentre canta#IlCieloNonMiBasta #LeMilleBolleBlu pic.twitter.com/V0G0EI2Npt — RUGGERO|#TeamComello (@ruggeismylife) 9 febbraio 2017

e intanto la Comello il palco se lo DIVORA #Sanremo2017 #LeMilleBolleBlu — clara🐲 (@teamlodoliguria) 9 febbraio 2017

Ha cantato una canzone molto difficile, é stata bravissima e ha pure ballato. La #Comello ha giá vinto. #sanremo2017 #LeMilleBolleBlu — dollface; 0+ (@EleonoraBollet2) 9 febbraio 2017

ho adorato tantissimo l’esibizione della comello, mi ha stupito grande @lodocomello #LeMilleBolleBlu #sanremo2017 — c r i s h ッ (@29_crii) 9 febbraio 2017

Qui sotto l’audio originale della cover, pubblicato su VEVO… la coreografia video però è di un altro fascino.