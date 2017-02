Maria De Filippi bacia Robbie Williams a Sanremo. Ecco la foto ed il video.

Ora abbiamo capito perché Maria De Filippi ha accettato di co-condurre a gratis il Festival di Sanremo.

Diciamo che l’ospite della serata – come cantante internazionale – è stato Robbie Williams, che si è esibito sul palco con ‘Love My Life‘, nuovo singolo del cantante inglese estratto dal suo album ‘The Heavy Entertainment Show‘. In questo disco c’è anche un brano che si intitola ‘Party Like a Russian‘, che è stato oggetto di critiche in terra russa per come ironizza sui modi di fare degli oligarchi russi.

Ma Robbie non ha fatto salire gli ascolti per la sola esibizione. Carlo Conti ha ricordato al cantante il rito di baciare la fan durante i concerti. Robbie ha preso la palla al balzo ed ha dato un bel bacio in bocca a Maria De Filippi, che sicuramente avrà gradito.

E Maurizio Costanzo – marito della De Filippi – cosa ne pensa di tutto questo?